عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة أسعد ملايين المصرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ ، عن ترحيبه التام بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة. قائلا: إنه أسعد ملايين المصريين، وإشارة قوية لاستمرار الإنجازات في كافة المجالات والقطاعات وفي مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعرب محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، فيه آمان للوطن وانطلاق لمرحلة جديدة من الانجازات والجهود الضخمة للتنمية الشاملة في كافة القطاعات . قائلا: إن تحرير عشرات الآلاف من التوكيلات لتأييد ترشيح الرئيس منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة. واستمرار قيادة الوطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن ترشح الرئيس السيسي يعد رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة. لافتا: السيسي زعيم قوي وصاحب رؤية شاملة لنهضة البلاد.

واختتم النائب احمد محسن، بتجديد التأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إيمانا بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين. مناشدًا جميع المصريين النزول بكثافة والمشاركة بإيجابية واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم ونهضة واستقرار.

الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

موضوعات متعلقة

نقابة التمريض: نشكر السيسي على الترشح لفترة رئاسية جديدة

مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد.. والرئيس السيسي مهتم بتطوير القاهرة

ترشيحاتنا

الجيش العراقي: لن نقبل بأي تجاوزات على أراضينا وسيادتنا خط أحمر

بدون أوفربرايس.. رسالة هامة من مبادرة إحلال السيارات للمصريين

اختناق 45 طالبا في الأردن.. ومدير المدرسة يكشف التفاصيل

أنقذتها أمريكا.. موقع عبري يكشف خسائر إسرائيل الفادحة في أول أيام حرب أكتوبر

عائد من واجب عزاء| تفاصيل نجاة نقيب المهندسين من حادث مروع.. تصادم سيارات بطول 300 متر

أسعار السلع الأساسية.. ماذا يحدث في الأسواق الأحد المقبل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ