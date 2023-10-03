برلماني: إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة أسعد ملايين المصرين

أعرب النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ ، عن ترحيبه التام بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة. قائلا: إنه أسعد ملايين المصريين، وإشارة قوية لاستمرار الإنجازات في كافة المجالات والقطاعات وفي مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعرب محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، فيه آمان للوطن وانطلاق لمرحلة جديدة من الانجازات والجهود الضخمة للتنمية الشاملة في كافة القطاعات . قائلا: إن تحرير عشرات الآلاف من التوكيلات لتأييد ترشيح الرئيس منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة. واستمرار قيادة الوطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن ترشح الرئيس السيسي يعد رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة. لافتا: السيسي زعيم قوي وصاحب رؤية شاملة لنهضة البلاد.



واختتم النائب احمد محسن، بتجديد التأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إيمانا بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين. مناشدًا جميع المصريين النزول بكثافة والمشاركة بإيجابية واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم ونهضة واستقرار.