الإمارات: نتطلع للعمل مع إيفيت كوبر لتعزيز العلاقات مع بريطانيا

أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزيرة للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وهنأ الشيخ عبد الله بن زايد، إيفيت كوبر، بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد تطلعه إلى العمل معها لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.