محافظ الدقهلية: إحالة 255 عاملا انصرفوا عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، ومن بينهم مسئولو وحدات خدمية وُجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية أثناء حملات المرور.

ويأتي ذلك بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن منية النصر وبلقاس والمطرية وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي أعدها، الحسين البغدادي، مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة؛ حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 236 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري ميت عاصم وميت الخولي ومستشفي منية النصر المركزي بمركز ومدينة منية النصر وبقري تل عميرة وبسنديلة واحمدية ابو الفتوح بمركز بلقاس ومستشفي طلخا المركزي ووحدة رعاية الامومة بالعقبين ومستشفي المطرية المركزي.

وشمل التحقيق عدد 9 من العاملين بمراكز الشباب منهم مسئولي مراكز شباب حلاوه وكفر الغنامة ببلقاس ومركز شباب دميرة بطلخا والوحدة الصحية بكفر دميرة الجديد بطلخا وجدت جميعها مغلقة وايضا عاملين بمركز شباب المنيل ومركز شباب كفر دميرة الجديد متغيبين ومنصرفين بدون اذن رسمي وشمل التحقيق ايضا 10 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الادارة البيطرية بمنية النصر والادارة البيطرية بالمطرية.

وكلف المحافظ كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم.