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رئيس التحرير
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زلازل تضرب عدة مدن ... ماذا حدث ؟

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

صدى البلد

قدمت ندى ماهر، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول كارثة جديدة وزلالزل جديدة أفصح عنها العالم الهولندى فرانك هوجربتس. 

زلزال جديد يضرب إيطاليا وآخر يضرب سوريا اليوم.. شبح الزلازل يعود من جديد ليضرب بعض المناطق ولكن المفاجأة انه يتزامن مع توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بحدوث زلزال في هذا الوقت مرة أخرى.


اليوم ضرب زلزال بقوة 4 درجات منطقة كامبي فليجري البركانية غرب نابولي، جاء ذلك ضمن  سلسلة من الزلازل التي سُجلت في الأيام الأخيرة، حسبما أعلن مسؤولون ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، ووقع زلزال في وقت متأخر من أمس، الإثنين، ولم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما ذكرت وكالة الحماية المدنية على منصة "إكس"، لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع.

للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالى :

https://fb.watch/nrXRR4OfRO/

فرانك هوجربتس إيطاليا زلزال بقوة 4 درجات نابولي

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شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

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