مذكرات اعتقال.. روسيا تتهم 4 مسئولين أوكرانيين كبار بالتخطيط لـ100 هجوم إرهابي

حددت لجنة التحقيق الروسية أربعة من كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين باعتبارهم العقول المدبرة لأكثر من 100 “هجوم إرهابي” استخدمت فيه طائرات بدون طيار استهدفت البنية التحتية المدنية.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها جمعت أدلة كافية لاتهام القادة الأربعة غيابيا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، مضيفة أن روسيا ستسعى لاعتقال المشتبه بهم.

وأسمت اللجنة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، وقادة القوات الجوية والبحرية نيكولاي أوليشوك وأليكسي نيزابا، بالإضافة إلى قائد الفوج 383 بدون طيار بالقوات الجوية، سيرجي بوردينيوك، باعتبارهم الجناة.

ولفتت إلي أن جرائمهم المزعومة وقعت في الفترة ما بين أبريل 2022 وسبتمبر 2023.

ويتهم المسؤولون الروس كييف بانتظام بإطلاق طائرات انتحارية بدون طيار على أهداف داخل روسيا.

ويطلق كبار المسؤولين الأوكرانيين علناً على تلك الطائرات بدون طيار اسم “مجهولة الهوية”، لكنهم لا يبذلون جهداً يذكر لإنكار مسؤولية بلادهم عن الهجمات.

تم تفصيل برنامج الطائرات بدون طيار شبه السري في أغسطس من قبل مجلة “الإيكونوميست” البريطانية.

وأوضحت كيف أن مطوري الطائرات بدون طيار المتنافسين يقومون أحيانًا بعمليات تبدو وكأنها مشاريع علاقات عامة مصممة لجذب انتباه رؤساء المشتريات إلى نموذج أولي، بدلاً من أن تكون لها قيمة عسكرية.