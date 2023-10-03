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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي متأثرا: أبويا مات وملحقتش أشبع منه وأمي رفضت تعيش معايا

أحمد حلمي
أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن أموره الخاصة وتفاصيل عن حياته الشخصية. 

 

وتحدث أحمد حلمي عن والده متأثرا: "أبويا مات وملحقتش أشبع منه وكنت في أوائل الجامعة.. ومكنتش بشوفه كتير".

 

وأشار أحمد حلمي إلى أن مرض والده حرمه من التواصل معه، وكانت لحظات صعبة، وشعر وقتها بالعجز وهي من أصعب المشاعر التي مر بها في حياته.

 

ووصف أحمد حلمي والده بأنه كان رجلا صامتا، ولا يتحدث كثيرا، مشيرا إلى أن والدته رفضت الإقامة معه في بنها. 

 

 

 

 

 

وطرح أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو” عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

 

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

 

وحقق أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

 

ويجسد أحمد حلمي، الشخصية الرئيسية في المسرحية الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ برنامج AB talks

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