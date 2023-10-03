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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يتم إعداده لإحلال السلام.. روسيا توجه رسالة مهمة لنظام كييف

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف لم يتم إعداده لإحلال السلام، لكنه يريد فقط مواصلة الصراع.

وأضاف فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “خطاب المندوب من أوكرانيا يؤكد مرة أخرى فقط نفاق الخط والسياسة التي يتم اتباعها في كييف”.

وتابع قائلا: “يوضح هذا الخطاب بوضوح أن نظام كييف لم يتم إعداده لأي سلام، ولكنه تم إعداده فقط لمواصلة الصراع، لمزيد من الاتهامات ضد روسيا دون إيجاد طرق لحل هذه الأزمة".

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رسالة روسية لـ أوكرانيا

وقال فورونتسوف:  “لذلك، نود أن ندعو المندوب الأوكراني إلى إبلاغ عاصمته بذلك: يجب الاعتراف الواضح والواعي تماما بالأعمال الإجرامية التي يقوم بها نظام كييف".

وأوضح أن "مرحلة الاعتراف بالمشكلة هي بالفعل الطريق إلى الشفاء”.

الخارجية الروسية نظام كييف كييف روسيا أوكرانيا

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