ظهور «شيطان الغبار» على المريخ.. مركبة بيرسيفيرانس تلتقط مشهدًا مذهلًا

التقطت مركبة تابعة لوكالة ناسا لقطات مذهلة لـ "شيطان الغبار" الذي يجتاح سطح المريخ.

وبالنسبة للعلماء على وجه الأرض، من المعلوم أن شياطين الغبار تشكل أعمدة رأسية من الجزيئات والهواء الساخن عندما يكون الطقس دافئًا بشكل خاص.

شيطان غبار على المريخ

لكن، لاحظ علماء الفلك الآن أن أحد شياطين الغبار يتشكل على المريخ، وكان ضخمًا للغاية، حيث وصل إلى ارتفاع مذهل يبلغ 1.2 ميل.

تم التقاط صور هذه الظاهرة بواسطة مركبة ناسا الجوالة Perseverance، والتي شقت طريقها إلى الكوكب الأحمر في 30 يوليو 2020 وهبطت في فبراير 2021.

التقطت كاميرات الآلة عمودًا من الهواء والجزيئات يتحرك من الشرق إلى الغرب، ويسافر بسرعة حوالي 12 ميلًا في الساعة عند Thorofare Ridge، على الحافة الغربية لفوهة Jezero Crater، في 30 أغسطس 2023.

كانت المركبة على بعد حوالي 2.5 ميل من زوبعة الغبار المارة عندما التقطت المشهد المذهل في سلسلة من الصور.

استخدمت وكالة ناسا بيانات الصورة الواردة من مركبة بيرسيفيرانس لإنشاء صورة متحركة مكونة من 21 إطارًا تم التقاطها بفارق أربع ثوانٍ، وتم تسريعها 20 مرة.

وأوضح منشور على مدونة وكالة ناسا حول هذه الظاهرة: "باستخدام بيانات من الصور، قرر علماء المهمة أن شيطان الغبار كان على بعد حوالي 2.5 ميل (4 كيلومترات)، في موقع يُدعى "Thorofare Ridge"، ويتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة كبيرة". حوالي 12 ميلاً في الساعة (19 كم / ساعة).

"لقد حسبوا أن عرضه يبلغ حوالي 200 قدم (60 مترًا)." في حين أن الجزء السفلي البالغ 387 قدمًا (118 مترًا) فقط من الدوامة يمكن رؤيته في إطار الكاميرا، فقد استخدم العلماء ظل شيطان الغبار لتقدير ارتفاعه الكامل بحوالي 1.2 ميل (2 كيلومتر).

طين على المريخ

يأتي ذلك بعد أن تم إعطاء المتحمسين للكائنات الفضائية سببًا جديدًا للإثارة بشأن الحياة المحتملة على المريخ، بعد أن اكتشف العلماء طينًا متصدعًا على الكوكب الأحمر.