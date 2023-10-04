في نصف نهائي كأس مصر.. تعرف على غيابات النادي الأهلي أمام إنبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن غيابات لاعبي الأهلي أمام نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: خبر الماتش - مارسيل كولر يقرر استبعاد كل من كريم فؤاد والمغربي رضا سليم.. ويستدعي أنطوني موديست لمباراة إنبي .

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.



وتقام مباراة الأهلى وإنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.