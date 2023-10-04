أصحاب الكرفتات الشيك.. محامي كهربا يُثير الجدل بشأن انتهاء غرامة الزمالك

أثار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل مجددًا بشأن غرامة الزمالك.

وكان الزمالك قد حصل على حكم مؤخرًا يفيد بأحقيته بالحصول على 2 مليون دولار من كهربا بالإضافة إلى نسبة 2% فوائد من عام 2019.

وكتب أشرف عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: “المفاوضات تجرى بين أصحاب الكرفتات الشيك.. اتفاق محامين يا بيه”.

أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

يأتي ذلك بعد ما أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أن النادي قد وافق على دفع كهربا للغرامة دون فوائد والتي تبلغ 2 مليون دولار.