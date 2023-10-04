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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

الانترنت
الانترنت

تردد خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنباء عن انقطاع الإنترنت عن العالم بالكامل يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب عاصفة شمسية حذرت منها وكالة ناسا، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم حقيقة الأمر.

العاصفة الشمسية 

انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر المقبل

كشف الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم، بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانقطاع الإنترنت عن العالم بشكل كامل في 11 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة.

وأكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، عبر فضائية "المحور"، أن انقطاع الإنترنت في 11 أكتوبر المقبل، شائعة وأخبار غير صحيحة.

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وأضاف أن وكالة ناسا نفت شائعة انقطاع الإنترنت، وكذلك منظمة "آيكان"، المسؤولة عن توزيع عناوين نطاق الإنترنت في العالم.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من الإنترنت في العالم ينقل عبر الكابلات البحرية، و5% عبر الموجات من أقمار صناعية وشبكات محمول و"واي فاي".

العواصف الشمسة

وأكد أن العواصف الشمسية لا يمكن أن تؤثر على الإنترنت بشكل كبير، متابعًا: "نسبة الإنترنت اللي شغال في الهواء تمثل 5% فقط، ومهما جت عواصف شمسة مش هتأثر".

العاصفة الشمسية 

وبين نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أنه عند حدوث انفجار في الشمس كل فترة، تحدث موجة قوية "عاصفة شمسية"، تؤثر على شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لفترات محدودة.

ولفت إلى أن عدد الكابلات البحرية الخاصة بنقل الإنترنت الرئيسية يصل إلى 500 كابل، وبعض هذه الكابلات يصل طوله أكثر من 40 ألف كيلومتر، ويمر على ما يقرب من 40 دولة.

وكشف أن نصيب مصر من كابلات الإنترنت العالمية يبلغ 17 كابلًا، تمر عبر قناة السويس، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد الكابلات المارة بها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن عدد الأقمار الصناعية الناقلة للإنترنت والاتصالات في العالم يصل إلى 2200 لكن حجم البيانات المنقولة عن طريقها أقل بكثير من المنقولة عبر الكابلات.

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