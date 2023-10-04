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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل ستصدر جوجل غدا نظام التشغيل الأحدث Android 14؟

هل ستصدر جوجل غدا
هل ستصدر جوجل غدا نظام التشغيل الأحدث Android 14؟

كشفت تسريبات أن شركة جوجل الأمريكية قد تصدر أحدث نظام تشغيلي لها  Android 14 "أندرويد 14" مساء غد الأربعاء  4 أكتوبر، وذلك بعدما ترددت شائعات بأنه سيتم إطلاقه إلى جانب هواتف Pixel 8. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن جوجل من المقرر أن تطلق غدا نظام التشغيل Android 14 إلى جانب هاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro، حيث تم رصد النظام ضمن قائمة شركة الاتصالات الكندية Telus عندما تبدأ عمليات نشر تحديثات البرامج للأجهزة التي تبيعها.

      

وذكرت الشركة في القائمة أن أن  نظام التشغيل Android 14 ستحصل عليه جميع أجهزة Pixel بدءًا من Pixel 4a، كما تم إدراج واجهة المستخدم للسوفت وير "Android U" على أنها ستصدر غدا 4 أكتوبر. 

 

وسيجلب نظام التشغيل Android 14 الكثير من ميزات للخصوصية والأمان، مع بعض التغييرات المهمة لأجهزة أندرويد، كما سيتيح رؤية معلومات البطارية الجديدة مثل تاريخ التصنيع وعدد الدورات.

 

وسيقدم Android 14 تحديثات مشاركة البيانات، حيث ستحصل الهواتف على نافذة منبثقة تخبرك بأي تغييرات حدثت مع أي تطبيق معين عندما يقوم التطبيق بتغيير شروط الخصوصية الخاصة به.

 

 

 

 

جوجل Android 14 أندرويد 14 هواتف Pixel 8 نظام التشغيل Android 14

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