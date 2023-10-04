زلزال يضرب ولاية صباح بماليزيا واستمرار الأمطار في شبه الجزيرة

وقع زلزال ضعيف بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في مياه شرق ولاية صباح بماليزيا في الساعة الثانية و38 دقيقة مساء الثلاثاء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان صادر عنها إن مركز الزلزال كان على بعد 7 درجات شمالا و8ر117 درجة شرقا، وعلى عمق 67 كيلومترا.

في غضون ذلك، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بيانا منفصلا للتحذير من استمرار هطول الأمطار في كل من بيرليس وكيداه وبينانج لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى غد الخميس.

كما تم إصدار تحذيرات من حدوت عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية في شبه الجزيرة وولاية ساراواك.