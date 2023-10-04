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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«أبوالغيط»: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة.. والتاريخ سيصفه بأنه الباني الثاني للدولة المصرية

أبو الغيط
أبو الغيط

 أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة، وسيصفه التاريخ في المستقبل بأنه الباني الثاني للدولة المصرية الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد مساء أمس الثلاثاء.
وقال أبو الغيط إن الرئيس السيسي يتحمل مسؤولية كبيرة في وضع مصر في مصاف الدول الكبرى، وأنه يعمل بجد لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتطوير المجتمع المصري. 
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية زيادة القدرات الاقتصادية للمجتمع المصري وتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير الصناعات المختلفة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن هذه الأهداف تأتي على رأس أولويات القيادة المصرية وجهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر، وجه أبو الغيط التحية للقوات المسلحة المصرية وأشاد بجهودها في الدفاع عن أرض مصر والحفاظ على أمنها.
يذكر أن الباني الأول للدولة المصرية هو محمد علي باشا الذي حكم مصر في الفترة من 1805 إلى 1848 وقام بتحديث البنية التحتية للدولة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

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