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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس النواب الأمريكي المؤقت يطرد بيلوسي من الكابيتول.. ما الأمر؟

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

أمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت، باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول بحلول اليوم الأربعاء.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت نانسي بيلوسي، إن رئيس مجلس النواب المؤقت، النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، أمرها بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، تم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب بيلوسي، كتبها أحد كبار المساعدين في لجنة الإدارة بمجلس النواب: "يرجى إخلاء المكان ، سيتم إعادة فتح الغرفة".

وأصبح ماكهنري، وهو حليف مقرب من مكارثي، الشخص الأول الذي يصبح قائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي بالإنابة بعد عزل الرئيس السابق كيفن مكارثي في تصويت جرى مساء الثلاثاء.

وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان صادر اليوم الأربعاء، واصفة الأمر بأنه "خروج حاد عن التقاليد".

وأضافت أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسترت "مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها" خلال فترة ولايتها.

وتابعت “مساحة المكتب لا تهمني، ولكن يبدو أنها مهمة بالنسبة لهم. والآن بعد أن حسمت القيادة الجمهورية الجديدة هذه المسألة المهمة، فلنأمل أن يعملوا على ما هو مهم حقًا للشعب الأمريكي”.

وكانت بيلوسي قد غابت عن التصويت لإقناع مكارثي بالبقاء في سان فرانسيسكو لحضور مراسم تأبين السيناتور الراحلة ديان فينشتاين، وهي صديقة قديمة لرئيسة البرلمان السابقة.

وقالت: "للأسف، لأنني في كاليفورنيا للحداد على فقدان صديقتي العزيزة ديان فينشتاين وتأبينها، فأنا غير قادرة على استعادة متعلقاتي في هذا الوقت".

بيلوسي مبنى الكابيتول رئيس مجلس النواب الأمريكي باتريك ماكهنري الرئيس السابق كيفن مكارثي

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