روسيا تقصف مراكز تحكم واتصالات تابعة لـ أوكرانيا في باخموت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن المدفعية قصفت مراكز تحكم واتصالات تابعة للجيش الأوكراني في منطقة باخموت.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، إن المدفيعة الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للجيش الأوكراني في منطقة تشاسوف يار بمقاطعة باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف أن المدفعية قصفت مستودعا للذخيرة في منطقة سبورني، ومركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار، ومعقلا لأوكرانيا في كليشيفكا، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة في كيروفو، وشاحنة صغيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة لاستوشكينو.

كما أعلن عن إحباط هجمات أوكرانية فاشلة في مناطق كليشيفكا، وأندريفكا بمقاطعة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أسفرت الهجمات عن تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات.