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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لتفقد استعدادات مدينة رأس غارب لفصل الشتاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في إطار الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء،  بتشكيل لجنة خاصة للمرور وتفقد البرابخ وحواجز التوجيه بالمدينة.

 

 تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة ضمان جاهزية البنية التحتية للمدينة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلال فصل الشتاء المقبل.

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تولت اللجنة المكلفة بادارة الازمات بالمرور مهمة تفقد جميع البرابخ على طريق غارب / الزعفرانة، بالإضافة إلى حواجز التوجيه على طريق غارب / الشيخ فضل والبحيرة الصناعية بوادى الدرب. وتركز اللجنة على تأكيد تطهير البرابخ بشكل كامل والتأكد من استعدادها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار المتوقعة، بالإضافة إلى إزالة أي مخلفات قد تُعوِق عملية تخزين المياه أو مرورها بسلاسة خلال هذه الفترة.

أوضح نديم أنه تم التنسيق الفعّال مع هيئة الطرق والكباري لتنفيذ أعمال التطهير وإزالة الكثبان الرملية من البرابخ، ضمانًا لجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار. 

وأكد على أهمية هذه الإجراءات في ضوء التحضير للظروف المناخية المتوقعة، مشددًا على حرص الجهات المعنية على سلامة المدينة ورفاهية سكانها.

 

رأس غارب البرابخ حواجز التوجيه فصل الشتاء استعدادات المدينة

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