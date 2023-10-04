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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات العربية والأجنبية تستقر في بداية تعاملات اليوم 4-10-2023

سعر العملات الأجنية
سعر العملات الأجنية والعربية

استقرت اسعار العملات الأجنبية والعربية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء  الموافق 4-10-20223 دون أي تغيير داخل الجهاز المصرفي.


وثبت سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه كمتوسط سعري داخل البنك المركزي المصري منذ اكثر من 3 شهور.

سعر العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم بالبنوك

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 23-8-2023


سعر الدولار


سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع


سعر اليورو


وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.28 جنيه للشراء و 32.48 جنيه 48 جنيه للبيع


سعر الجنيه الاسترليني


وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحم37.16 جنيه للشراء و 37.33 جنيه للبيع


الدولار الكندي


وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.16 جنيه للشراء و 22.54 جنيه للبيع


الكرون الدنماركي 


سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو4.33 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع


الكرون النرويجي


وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.83 جنيه للشراء و 2.84 جنيه للبيع


الكرون السويدي


سجل سعر الكرون السويدي نحو 2.78 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.39 جنيه للشراء و 33.58 جنيه للبيع


الدولار الاسترالي


وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.43 جنيه للشراء و 19.51 جنيه للبيع


الـ 100 ين ياباني 


وصل سعر  الـ100 ين ياباني إلي 20.56 جنيه للشراء و 20.65 جنيه للبيع


اليوان الصيني


وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع

العملات العربية


وعلي صعيد العملات العربية يوالتي أظهرت اسقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم


سعر الريال السعودي


وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلي 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه لبيع


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.8.42 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه لنحو 99.64 جنيه للشراء و 100.21 جنيه للبيع


الدينار البحريني 


وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو81.75 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع


الريال القطري


بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع


الريال العماني


سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.52 جننيه للبيع


الدينار الأردني


وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.64 جنيه للبيع

 

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