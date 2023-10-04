العملات العربية والأجنبية تستقر في بداية تعاملات اليوم 4-10-2023

استقرت اسعار العملات الأجنبية والعربية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 4-10-20223 دون أي تغيير داخل الجهاز المصرفي.
وثبت سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه كمتوسط سعري داخل البنك المركزي المصري منذ اكثر من 3 شهور.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
سعر اليورو
وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.28 جنيه للشراء و 32.48 جنيه 48 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحم37.16 جنيه للشراء و 37.33 جنيه للبيع
الدولار الكندي
وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.16 جنيه للشراء و 22.54 جنيه للبيع
الكرون الدنماركي
سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو4.33 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع
الكرون النرويجي
وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.83 جنيه للشراء و 2.84 جنيه للبيع
الكرون السويدي
سجل سعر الكرون السويدي نحو 2.78 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.39 جنيه للشراء و 33.58 جنيه للبيع
الدولار الاسترالي
وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.43 جنيه للشراء و 19.51 جنيه للبيع
الـ 100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني إلي 20.56 جنيه للشراء و 20.65 جنيه للبيع
اليوان الصيني
وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع
العملات العربية
وعلي صعيد العملات العربية يوالتي أظهرت اسقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلي 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه لبيع
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.8.42 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه لنحو 99.64 جنيه للشراء و 100.21 جنيه للبيع
الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو81.75 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع
الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع
الريال العماني
سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.52 جننيه للبيع
الدينار الأردني
وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.64 جنيه للبيع