عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لإذهاب الهم والحزن والكسل.. ردده يصلح حالك

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من فضل الله- عز وجل- علينا أن جعل لنا في السنة المشرفة علاجا لما يعترينا من الأمور التي تضايق المسلم في حياته.

وأضاف: ومن ذلك ما ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن علاج الأمور السابقة وذلك، أن تردد الذكر الآتي في هذا الحديث روى البخاري عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني؛ فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل . فكنت أسمعه يكثر أن يقول ( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) الحديث البخاري، و"الهم" هنا لما يتصور من المكروه الحالي والحزن لما وقع منه في الماضي، و"الكسل" هو التثاقل عن الأمر، والجبن" ضد الشجاعة، وهو الخوف والجزع من ملاقاة العدو، و"ضلع الدين" ثقله وشدته، و"غلبة الرجال" قهرهم.

وأشار إلى أن هذا الدعاء له فائدة عظيمة لمن واظب عليه للنجاة من كل هذه الأشياء التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم يتضح ذلك مما رواه أبو داود عن أبي سعيد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة : مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال : ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال : قلت بلى يا رسول الله، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال )، قال: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله همي وقضى عني ديني.

وأورد المنذري في الترغيب عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر )  .

دعاء لإذهاب الهم والحزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

المخابرات الروسية تمنع عملية إرهابية خطيرة داخل أراضيها

مش مهتم.. تعليق مثير من دونجا حول أزمته مع إمام عاشور

تمرد ضد رئيس الوزراء البريطاني تقوده نظيرته السابقة.. تفاصيل

أبرزها الإخلال بنظام الامتحان..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات في القانون

أعراض الإنفلونزا| اعرفها وطرق الوقاية منها

50 عاما على النصر| حرب أكتوبر 73 .. إرادة أمة وعزة وطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

بشرى للمواطنين| الحكومة تتخذ خطوة صارمة.. تتسبب في تراجع الأسعار (تفاصيل)

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ