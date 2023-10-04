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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعالي نذاكر وأفرجك شقتي| مايان السيد تتصدر التريند

مايان السيد
مايان السيد

مازال اسم الفنانة الشابة مايان السيد، يتصدر مؤشرات البحث “ تريند”، والكثير يتابع التصريحات الأخيرة لها، مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”.

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مايان السيد: عنبة حاطني في دماغه بعد ما كنا سمن على عسل

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توك شو.. مايان السيد تتصدر التريند مجددا وتحذير عاجل من عالم الزلازل

فاسم الفنانة الشابة مايان السيد، في كل لقاء تلفزيوني لها، يظل تريند باليوم والاثنين، ولذل لوجود جمهور كبير لها، ولـ جراءة وخفة دم الفنانة الشابة يتابعها الكثير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء الأخير لم تتحدث مايان السيد، عن حياتها الشخصية، ولم ترد على الجمهور الذي يسأل هل تزوجت، بعد شائعة الحمل، ولكن تحدثت فقط عن المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، وكان معها  المغني الشعبي عنبة.

 

وأكدت الفنانة الشابة مايان السيد، في اللقاء الأخير، أن مغنى المهرجانات عنبة، قام بدور مميز في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، موضحة: "عنبة كوميدي بالفطرة".

وقالت مايان السيد، خلال حوارها مع “صاحبة السعادة”: "عنبة حاططني في دماغه رغم إننا كنا سمنة على عسل، ولكن بيحب الهزار".

ونشب هزار بين عنبة ومايان على الهواء، وقالت له بعفوية: “بلاش إنت يا طور”، وهي تقصد أنه برج الثور، ورد عليها عنبة قائلا: “إنتي بتشتمي، ما انتي عقرب”.

إحنا سمعتنا وحشة

ولفتت مايان إلى أن علاقتها بعنبة جيدة، ولكن "إحنا سمعتنا وحشة".

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، مشيرة إلى أن “العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشواري الفني، وأول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي”، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية من التمثيل مع الفنانة يسرا.

وذكرت مايان السيد أنها من مواليد برج العقرب، وهذا البرج مظلوم بشدة، ولكن كل أصحاب هذا البرج لديهم طيبة.

 

قصة مايان السيد مع التحرش

 

وفي وقت سابق اعترفت الفنانة الشابة مايان السيد، بتعرضها للتحرش من فنان شاب، قائلة، خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي: و قالت: "أول مرة حد اتحرش بيا كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس، وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي لكنه فشل، وقمت بدفعه عني لكني لم أواجهه بهذا الأمر بسبب خجلى".


ولفتت مايان السيد، إلى أنه في واقعة أخرى، هناك فنان مغمور حاول التحرش بها في أول طريقها بالفن وقال لها: "تعالي نذاكر أدوارنا سويا لكني أرفض ذكر اسمه ووافقت أن أذهب معه، ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل، ولكني حاولت أن أتناسى هذا الأمر الصعب".

وتحدثت الفنانة الشابة عن معاناتها مع التحرش بكل شجاعة دون خوف أو خجل، كاشفة السبب وراء ذلك بقولها: "في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات، فشعرت أنه يجب أن أكون ذات صوت ومؤثرة حتى يتم القبض على هذه الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي"، وأكدت أنها قررت مؤخرا الحديث عن تلك الوقائع عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

 

 

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