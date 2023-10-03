توك شو.. مايان السيد تتصدر التريند مجددا وتحذير عاجل من عالم الزلازل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، أخبار كثيرة وهامة، منها في المجال الفني، والاقتصادي، والسياسي، وكان من أبرز تلك الأخبار، تصدر الفنانة مايان السيد مؤشرات البحث، بعد حوارها الأخير مع صاحبة السعادة، وأيضًا توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، التي تثير قلق الكثير من المواطنين بالعالم.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا



تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كان معها المغني الشعبي عنبة، بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

في كل لقاء لـ الفنانة الشابة مايان السيد، تتصدر مؤشرات البحث، وفي وقت سابق تصدرت مايان السيد، مؤشرات البحث عندما تحدثت مع الإعلامي رامي رضوان، وقبلها عندما تحدثت في فيديو واعترفت بتعرضها للتحرش وهي تبكي، ولم تحرج من الأشياء التي تعرضت لها من فنان شاب، طلب منها الذهاب معه لـ شقته، بحجة :" تعالي أفرجك على شقتي".

عرضت قناة العربية تقرير فيديو جديد بعنوان : " العالم الهولندي يحذر من زلازل حرجة".

وجاء في التقرير، أن اليوم هو الأخير، لـ التحذير الذي قاله عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بأن الفترة الحالية ستكون حرجة.



بالعافية.. هنا الزاهد تكشف سرا بينها بين أحمد فهمي

أكدت الفنانة هنا الزاهد أن زوجها الفنان أحمد فهمي، جعلها تشجع النادي الأهلي “بالعافية”، على الرغم من أنها قبل الزواج كانت تشجع نادي الزمالك، معلقة: "قال لي مينفعش أبقى زملكاوية فبقيت أهلاوية".

البصل والطماطم في النازل.. مفاجأة سارة للمواطنين بعد رسالة وزير التموين

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة خلال هذه الفترة انخفاضات في الأسعار، بعد أن شهدت من قبل ارتفاعات، وعلى أثر ذلك اتخذت الحكومة قرارات لضبط الأسواق، منها منع تصدير البصل.

فخلال الأيام الماضية كان سعر البصل قد وصل لـ أكثر من 30 جنيهًا، ولكن اليوم يسجل 18 جنيهًا، وأن هذه الانخفاضات، ستستمر لأكثر وأكثر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وعرضت قناة دي إم سي، أسعار الخضراوات التي جاءت، أن البصل يسجل يسجل 18 جنيهًا، وأسعار الطماطم 11.5 جنيه للكيلو، البطاطس 11 جنيهًا للكيلو، الخيار 6 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات، والفلفل الرومي9 جنيهات، والجوافة 14 جنيهًا، والعنب الأحمر 24 جنيهًا، والعنب الأصفر 24 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهًا، والرمان 17 جنيهًا.



هل يعود كارتيرون أو حسام حسن للزمالك؟.. لاعب سابق يرد

طالب الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، برحيل أوسوريو المدير الفني لـ نادي الزمالك، من تدريب الفريق.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن يرفض أيضًأ عودة مدرب الزمالك السابق، باتريس كارتيرون، معلقًا : "اللي باع الزمالك ميلزمناش".



أمطار في عدة مناطق اليوم| الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن القاهرة ستسجل درجات حرارة تصل لـ 30 درجة، وأن هذا هو المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لـ سقوط الأمطار على محافظات:" مطروح والعلمين والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، والقاهرة وشمال الصعيد".



لقطة مميزة أثرت على نتيجة الزمالك وأرتا سولار.. لاعب سابق يوضحها

أكد الكابتن محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق، أن فريق نادي الزمالك تأهل لدور المجموعات للكونفدرالية بعد الفوز على ارتا سولار، بسبب دعاء الجماهير.



وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن بين الشوطين، كانت هناك لقطة تاريخية ومميزة لـ محمود الونش لاعب الزمالك، عندما تحدث مع مجموعة من اللاعبين، من أجل أن يبذل كل منهم مجهود أكبر لـ إسعاد الجماهير، على الرغم من أن الونش لم يكن لاعبا بالمباراة.