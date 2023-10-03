لقطة مميزة أثرت على نتيجة الزمالك وأرتا سولار.. لاعب سابق يوضحها

أكد الكابتن محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق، أن فريق نادي الزمالك تأهل لدور المجموعات للكونفدرالية بعد الفوز على ارتا سولار، بسبب دعاء الجماهير.



وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن بين الشوطين، كانت هناك لقطة تاريخية ومميزة لـ محمود الونش لاعب الزمالك، عندما تحدث مع مجموعة من اللاعبين، من أجل أن يبذل كل منهم مجهود أكبر لـ إسعاد الجماهير، على الرغم من أن الونش لم يكن لاعبا بالمباراة.



ولفت إلي أن محمود الونش، كان له دور في تحفيز الكثير من لاعبي الزمالك، وليس كما نشر على السوشيال ميديا، أن اللاعب كان يقول :" بلاش نسمع كلام المدرب".

وأشار إلي أن الهدف الثالث لـ الزمالك، هو الذي تسبب في تحفيز لاعبي الزمالك، وتحقيق الفوز.

