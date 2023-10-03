هل يعود كارتيرون أو حسام حسن للزمالك؟.. لاعب سابق يرد

طالب الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، برحيل أوسوريو المدير الفني لـ نادي الزمالك، من تدريب الفريق.



وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن يرفض أيضًأ عودة مدرب الزمالك السابق، باتريس كارتيرون، معلقًا : "اللي باع الزمالك ميلزمناش".

حسام حسن مش زملكاوي



وأشار إلي أن نادي الزمالك كبير جدًا، والكابتن حسام حسن، باع الزمالك من قبل، وأيضًا يرفض عودته لـ تدريب الزمالك.



ولفت إلي أن حسام حسن يعتبر تدريبه لـ الزمالك مجرد شغل، على الرغم من أنه لعب للزمالك، ولكن حسام ليس من أبناء نادي الزمالك.

وأوضح أن مدرب الزمالك الجديد، يجب أن يكون من أبناء النادي، لآن الفترة المقبلة صعبة، وتحتاج مدرب محب لـ الزمالك، وما أكثرهم.



