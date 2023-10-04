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أخبار البلد

تدريب 11 دولة أفريقية في مصر على مكافحة الدرن والأمراض المعدية| تفاصيل

صدى البلد

نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى في البلدان الأفريقية)، ضمن التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الچايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الخارجية المصرية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المشاركين بالدورة التدريبية 20 متدربا من 11 دولة أفريقية وهى ( بوتسوانا ، زامبيا ، غانا ، ليبيريا ، الكاميرون ، الكونغو ، ناميبيا ، موزمبيق ، تشاد ، مالاوي ، كينيا ).

وأضاف "عبد الغفار" ان التدريب يهدف الى رفع قدرة ومهارة المشاركين من البلدان الأفريقية بالتقنيات اللازمة للمساهمة في استراتيجية "القضاء على الامراض المعدية" في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وأيضا إتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على الامراض المعدية المختلفة.

ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي، أن من أهداف الدورة التدريبية فهم المشاركين للمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة،  وأن الهدف العام من التدريب، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لتعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم حول مرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزيه للطب العلاجي بالتعاون القائم بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الچايكا)، مضيفا أن التعاون يهدف إلي تطوير مهارة المشاركين، واكتساب الخبرات العملية في الإكتشاف والتوجيه بالعلاج الازم لحالات الأمراض المعدية. 

ومن جانبه قال الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن من أهم مخرجات التدريب، هو اكتساب المعرفة وصقلها حول استراتيجية "القضاء على الدرن"، وكوفيد-19، والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى ومكافحتها، والتخطيط الاستراتيجي والإشراف والرصد والتقييم ، والأدوية المتعددة والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، إدارة أدوية الدرن، الدعوة، التواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.

 

ولفت إلى تدريب المشاركين علي اكتساب المهارات والتقنيات اللازمة مثل، المهارات التحليلية اللازمة لتحليل الوضع بالنسبة لمرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، و خلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.

 

وأشار إلي عقد دورات سابقة خلال الفترة من 23 يناير حتي 16 فبراير الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلاله تدريب العاملين بمستشفيات الصدر علي مجال مكافحة الامراض المعدية المختلفة، وبمشاركة 9 دول أفريقية، لافتا أن وزارة الصحة والسكان تسعي دائما إلي تطوير المهارة والأداء للأطباء من خلال البرنامج القومي لمكافحة الأوبئة، وبالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.

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