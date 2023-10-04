قمة ساخنة.. برشلونة يصارع بورتو على صدارة المجموعة بدوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة الإسباني ضيفا على بورتو البرتغالي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة اختبارا حقيقيا في ضيافة بورتو، في قمة ساخنة على صدارة المجموعة الثامنة.

ويسعى الفريقين إلى تحقيق الفوز الثاني تواليا، لكنهما يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالفريق الكتالوني استعاد نغمة الانتصارات بفوز صعب على إشبيلية 1-0 في الليجا، فيما خسر بورتو أمام غريمه بنفيكا بالنتيجة ذاتها.

ويعاني برشلونة من غياب نجم وسطه الهولندي فرنكي دي يونج المصاب، وانضم إليه الجناح البرازيلي رافينيا، لكنه يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في مقدمتهم "جواو فيليكس وجواو كانسيلو والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وجافي ولامين يامال".

وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي مع شاختار الأوكراني.