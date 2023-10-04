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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحتفالاً بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

القوات المسلحة تكرم
القوات المسلحة تكرم عدد من أبناء الشهداء والمصابين

قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى بداية العام الدراسى الجديد.

كما نظمت القوات المسلحة عدداً من الزيارات المنزلية لأسرهم وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاءاً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر فى سجلات التاريخ.

القوات المسلحة 

من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة ، مؤكدين أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لإستكمال مسيرة حب الوطن ، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم.

حرب أكتوبر

كما يأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

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القوات المسلحة حرب اكتوبر الشهداء أسر الشهداء العام الدراسي الجديد

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