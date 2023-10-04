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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس عربية النواب: ترحيب شعبي كبير بقرار السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس في كلمته فى ختام مؤتمر حكاية وطن ، مشيرا إلى أن إعلان ترشح الرئيس لانتخابات الرئاسة 2024 أسعد كل المصريين ولقى ترحيباً شعبياً كبيراً وواسع النطاق.

ووجه (أباظة) فى بيان له أصدره اليوم تحية من القلب الى الرئيس على تلبيته واستحالته لرغبة الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لقيادة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنميه في بناء دولة عصرية حديثة تقوم علي منهج الصدق الذي اعتمدة الرئيس مع شعبه منذ أن كان وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

وأكد  أن الرئيس له رصيد كبير فى قلوب وعقول كل المصريين الذين لا ينسوا أبداً مواقفه التاريخية والبطولية التي سجلها التاريخ بحروف من نور للحفاظ على أمن واستقرار مصر وانتشالها من الخونة وقوى الشر والظلام والارهاب.

واعتبر النائب أن كلمات ومداخلات الرئيس خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن وعلى مدار 3 أيام بمثابة وثيقة فى غاية الأهمية وبعثت روح الامل والتفاؤل لدى الشعب المصرى العظيم بأن مصر بفضل قياداتها السياسية ومؤسساتها الوطنية ستكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله ، مؤكداً أن الرئيس قادر استكمال مشوار البناء ومواجهه التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة الغاليه.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية لجموع الشعب المصري الذى يقف صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنميه لنجني ثمار ماحققناه من جهد وعرق ومثابره ٱن الأوان أن ينعم بها هذا الشعب العظيم ، معرباً عن ثقته التامة فى أن المصريين سيضربون المثل والقدوة فى المشاركة الايجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ليرى العالم كله عظمة المصريين.

مؤتمر حكاية وطن انتخابات الرئاسة 2024 الشعب المصري الإصلاح والتنمية الشرق الاوسط

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