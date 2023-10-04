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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالخطوات.. طريقة عمل كريب البطاطس زي المحلات

كريب بطاطس
كريب بطاطس

يعد كريب البطاس  من المأكولات المفضلة عند الكثير من الناس، ويختلف نوع الكريب باختلاف نوع الحشو، ومنه: الشوكولاتة ، النوتيلا، البطاطس، اللحمة المفرومة وغيره من الأنواع الأخرى.

وفيما يلي ، اليك خطوات عمل الكريب بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة.

 


طريقة عمل كريب البطاطس:

المقادير:

‏-  1 كيلو بطاطس مبشورة
‏-  4 كوب ماء بارد
‏-  1 كوب زيت
‏-  2 بيض
‏-  1 بصل مبشور
‏-  2 معلقة كبيرة دقيق
‏-  ½ 1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  ¼ معلقة صغيرة بابريكا

 


طريقة التحضير:

ضعي البطاطس والبصل في وعاء ماء بارد وأتركيها مدة 20 الى 30 دقيقة.

في وعاء اخر ضعي البيض والدقيق والفلفل الأسود والبابريكا والملح.

اخفقي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

صفي البطاطس والبصل من الماء واعصريها جيدا حتى تجف تماما.

أسكبي خليط البيض على البطاطس وقلبي المكونات حتى تتداخل. ضعي المزيج في الخلاط الكهربائي واطحنيه حتى يصبح ناعماً.
سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة

خذي كمية متوسطة من الخليط وشكلي بواسطة يديك قطعة متماسكة عبر الضغط عليها. ضعيها في الزيت.

قلبي كريب البطاطس حتى يتحمر من الجهتين.
كرري هذه العملية حتى نفاد كل الكمية ثم قدميها.

كريب بطاطس كريب بطاطس شكولاته نوتيلا بطاطس مبشورة

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