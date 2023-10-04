هشام آمنة: شكاوى القمامة تحتل الصدارة بمبادرة صوتك مسموع خلال سبتمبر الماضي

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي، في مبادرة صوتك مسموع ، بعدد 657 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات 546 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 160 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعــية واملاك الدولة 107 شكوى اضافة إلى 86 شكوى خاصة بتعــريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخـاذ اللازم.

وأكد وزير التنمية المحلية ، أنه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف آمنة ، أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تلقت شكاوى عبر الواتس آب بنحو حوالي 12 ألف رسالة خلال شهر سبتمبر، تضمنت 1387 شكوى، تم حل 1116 شكوى منها بنسبة 80,5% وجاري حل 271 شكوي، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 86,6 ألف متابع، وتلقت الصفحة 3330 رسالة من المواطنين، منها 167شكوى تم حل 136 شكوي بنسبة 81,4% وجاري حل 31 شكوي، وتلقت خدمة الخط الساخن 85 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ودعا اللواء هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الأرضي (20544023) بالإضافة الي رقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكترونى "Inf[email protected]"، وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.