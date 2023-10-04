رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: تنمية سيناء صناعيا وزراعيا ومجتمعيا أصبحت حقيقة ملموسة

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب ، بخالص التهنئة إلى جميع قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل, وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح أبو هميلة فى بيان صحفى له أن انتصارات أكتوبر ستطل محفورة في ذاكرة المصريين وسبظل يوما عظيما تحتفل به مصر والمصريين وعلامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الحبيب, ورفعوا راية الحق عالية خفاقا بعد قهر العدو الصهيوني في ملحمة بطولية سجلها التاريخ بحروف من نور في أنصع صفحاته, لرجال القوات المسلحة الذين أعادوا العزة والكرامة لمصر والأمة العربية أجمع, مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة وعلى مر التاريخ يقدمون أرواحهم ودمائهم ويقدمون التضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمن مصر وأرضها وحدودها, ولازال الجيش المصري هو الحصن والسند القوي لمصر يحقق الأمن والأمان لمصر والمصريين .

وأشار أبو هميلة إلى أنه بعد مرور50 عاما على نصر أكتوبر العظيم, فإن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فبعد تطهيرها من الإرهاب، فقد نجحت الدولة في تنمية سيناء اقتصاديا في كافة المجالات الصناعية والرراعية والعمرانية والمجتمعية والخدمية, موضحا أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء أكثر من 700 ملير جنيه في العديد من المشروعات القومية العملاقة على مدى التسع سنوات الماضية, إضافة إلى إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مشروع عملاق سينقل مصر نقلة اقتصادية كبرى لأنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ويزيد الدخل القومي, إضافة إلى قناة السويس الجديدة التي كانت لها تأثيرا إيجابيا واضحا في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة .

وتابع أبو هميلة أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء منها مصنع أسمنت العريش ومجمع الاسمدة الفوسفاتية ومصنع الرخام والجيرانيت وغيرها، إضافة لتمويل عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة لمشروعات الاستزراع السمكي وتنفيذ ألاف الأحواض السمكية, وإنشاء 18 تجمعا زراعيا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة, العلمين, مطروح, والذى يربط مدن القناة بباقي محافظات الجمهورية، إضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة, أضافة إلى مشروع افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمصرف بحر البقر والتي تستهدف استصلاح 500 ألف فدان في سيناء, إضافة إلى إنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجاري تنفيذ 7 تجمعات أخرى.