بعد شكوى على فيس بوك.. حملات مرورية مكبرة بطريق مسطرد

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن التضرر من قيام بعض قائدى السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الإتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائرى "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدى لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة .

أسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة إنتظار خاطىء - 2 مخالفة سير عكس الإتجاه").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.