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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محدش بينام من غير عشا.. برلمانية: الأزمة الاقتصادية العالمية لم توقف الدولة عن العمل

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن لأزمة الاقتصادية العالمية لم تجعل الدولة المصرية تتوقف عن العمل والتنمية بهدف تحقيق معيشة كريمة للمواطن المصري.

وأشارت النائبة سولاف درويش خلال اجتماع لجنة القوى العامة بمجلس النواب ،اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون بتقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به :أن الدولة المصرية دائما ما تفكر خارج الصندوق لتحقيق المعيشة الكريمة للمواطنين.

وقالت :على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية" معندناش حد بينام من غير عشا".

ووجهت النائبة سولاف درويش الشكر للقيادة السياسية  على دعم المواطن .

النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأزمة الاقتصادية العالمية معيشة كريمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

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