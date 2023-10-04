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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسوان ودمياط.. الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

وأسفرت جهودها فو مديرية أمن أسوان ، عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (5) قضايا سلاح نارى ، ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين و تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – بندقية خرطوش –طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام الطلقات النارية المحكوم عليهم بندقية خرطوش

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