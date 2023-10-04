تداول 13 ألف طن و743 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 743 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 410شاحنات و101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 333شاحنة و19 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن و206 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1537 راكبا بموانيها .

