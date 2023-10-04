وصول 4000 طن حديد عبر ميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 575 شاحنة و891 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 246 شاحنة و839 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 329 شاحنة و52 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل ، الحرية وبوسيدون اكسبريس .

كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن و107 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة .

كما استقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة ANGI وعلي متنها حديد مسلح بوزن 4000 طن قادمة من جدة.

والسفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة بينما غادرت السفينة الحسين وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .