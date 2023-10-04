السفير التركي بالقاهرة: أنقرة تدعم مشروعات التعاون الاقتصادي مع مصر

عقد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، اجتماعاً تشاوريا، مساء الثلاثاء، للمستثمرين الأتراك في مصر، وذلك في محل إقامته.

وأعلن موطلو شن، خلال الاجتماع، اهتمام الشركات التركية بالاستثمار فى مصر، مؤكدًا دعم الحكومة في أنقرة لمشروعات التعاون الاقتصادي، سواء من القطاع الخاص أو العام التركي مع مصر.

وأكد موطلو شن، خلال الاجتماع، عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسيا، واقتصاديا وتجاريا، والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين.

حضر الاجتماع، ممثلو أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر، وعدد من المشاهير والإعلاميين والصحفيين.