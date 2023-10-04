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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 6.7 مليار جنيه.. إنشاء 1627 عمل صناعي للتعامل مع أخطار السيول

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزراة الموارد المائية والري، إن ملف التعامل مع السيول من أهم الملفات التي تحظى باهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية و وزارة الري، حيث تحتاج السيول دائمًا لاتخاذ إجراءات استباقية.
 

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وأضاف “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتباه إلى خطورة ملف السيول منذ سنوات عديدة وعليه تم تنفيذ المئات من الأعمال الصناعية والتي تهدف لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1627 عمل صناعي بسعة تخزينية تصل لـ 350 مليون متر مكعب بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وتابع المتحدث باسم وزراة الموارد المائية أن شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الوجه القبلي ومطروح تشهد مشروعات ضخمة من أجل التعامل مع أخطار السيول.

السيول الري وزراة الموارد المائية والري أخطار السيول توك شو صدى البلد

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