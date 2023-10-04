"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

الأهلي والزمالك.. خارج أو داخل ملعب المباراة، دائما ما تتواجد المنافسة بين ناديي الأهلي والزمالك في المباريات وجهًا لوجه أو المنافسة علي الألقاب والبطولات، إلي جانب المنافسة علي الصفقات الجديد للاعيبة.

وتزداد المنافسة والتوتر بين ناديي الأهلي والزمالك، عند رغبة أحد الناديين في ضم لاعب من النادي الأخر، مما يسبب القلق والتوتر بين الأندية وبين جماهير القلعتين الحمراء والبيضاء.

وفي الأيام القليلة الماضية، لا يخلو حديث الكرة المصرية من تعاقد النادي الأهلي مع لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، ومحاولة نادي الزمالك في التعاقد مع اللاعب محمد شريف، نجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، فما هي حقيقة تلك المفاوضات؟

مفاوضات قوية من الزمالك

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب محمد شريف نجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، وقال شوبير أنه تحدث بنفسه مع محمد شريف عبر الهاتف.

وأكد محمد شريف أنه يوجد مفاوضات قوية من قبل مسؤولي نادي الزمالك لضمه إلي الفريق، عقب رحيله عن نادي الأهلي للاحتراف في نادي الخليج السعودي، ولكنه يرغب في استكمال تجربه احترافه.

الأولوية للنادي الأهلي

وأشار اللاعب محمد شريف، في المكالمة الهاتفية مع أحمد شوبير، إلى أنه حال عودته إلي الدوري المصري سوف تكون الأولوية للنادي الأهلي، وعقب شريف أن الأهلي هو بيته وفي حال عودته للدوري المصري ستكون عبر بوابه الأهلي فقط.

وتابع محمد شريف كاشفًا عن حبه وتمسكه بالنادي الأهلي: "تاريخي مع النادي الأهلي وحبي وارتباطي بجمهور النادي الأهلي وصعب عليا ارتداء تيشرت آخر".

رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكان محمد شريف قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الخليج السعودي في صفقة انتقال نهائي، وذلك لمدة موسمين قابلة للتمديد لموسم جديد.

وكان قد كشف اللاعب محمد شريف عن سبب رحيله من نادي الأهلي في تصريحات له، إذ أن الأمر كان صعبًا للغاية عليه، ولكنه اتخذ هذا القرار، لافتا إلى أنه يفتقد النادي الأهلي كثيرًا.

حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم الزمالك

علي جانب أخر، من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت مصادر عن حقيقة رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك، وقالت المصادر أنه بالفعل يرغب النادي الأهلي في ضم اللاعب أحمد فتوح.

وتحدث بعض من المقربين لنادي الأهلي مع فتوح، وطالب اللاعب أحمد فتوح مبالغ باهظة من أجل الانضمام للفريق الأحمر.

7 أضعاف راتبه للتجديد

وعن تجديد عقد أحمد فتوح داخل القلعة البيضاء، عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعب أحمد فتوح، وذلك لمناقشة تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

وطالب نجم الزمالك الحصول على 7 أضعاف راتبه في الموسم الواحد، والاقتراب من عقد اللاعب أحمد سيد زيزو، من أجل التجديد، على أن يحصل في موسمه الأول 30 ثم 35 ثم 40 مليون بعقد ثلاث سنوات.

الزمالك يرفض مطالب فتوح للتجديد

ورفضت لجنة الزمالك المفوضة، مطالب اللاعب أحمد فتوح لتجديد عقده، وأكدت أنه يحق لها التجديد له مقابل 10 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد، بالإضافة إلى منحه 50% من قيمة عقده.

حقيقة رحيل نجم الأهلي لانضمام فتوح

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار التي تفيد بمطالبة اللاعب أحمد فتوح برحيل اللاعب علي معلول عن النادي الأهلي، حتي يقبل صفقة الانضمام إلي صفوف القلعة الحمراء.

ونفي الإعلامي هاني حتحوت صحة تلك الأخبار، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم يحدث أن طلب أحمد فتوح من مسئولي الأهلي رحيل علي معلول أولًا للموافقة على الانتقال للفريق".

وأضاف: "الاتفاق المادي سبب تأجيل التجديد لفتوح حيث طلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وعقد فئة أولى مثلما حدث مع أحمد زيزو، بجانب الحصول على قيمة الموسم الأول".

موقف فتوح وزيزو من الرحيل عن الزمالك

وكشف نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، موقف رحيل اللاعب أحمد فتوح، إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة، وحقيقة رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو عن نادي صفوف الزمالك.

وقال دونجا في تصريحات تليفزيونية له: "فتوح زمالكاوي جدًا، هو يريد الاستمرار وأرى أنه سيستمر واللاعب يحب النادي وجمهور الزمالك يقدر ذلك، حتى زيزو في وقت من الأوقات كان ممكن يرحل لكن تمسك بالنادي وجمهور الزمالك يقدر ذلك".

وعقب دونجا أن فتوح وزيزو مستمرين مع الزمالك، ومن صعب أن يقوموا باللاعب في أي نادي أخر في مصر غير نادي الزمالك.