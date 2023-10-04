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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا بين كارثتين.. حرائق مهلكة وفيضانات محتملة

حرائق غابات
حرائق غابات

حذرت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، من حدوث فيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة في البلاد.

يأتي هطول الأمطار، بعد أقل من 24 ساعة على فرار السكان من أجزاء بولاية فيكتوريا في أستراليا من حرائق الغابات، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز .

ويعد هطول الأمطار أمرا جيدا لأنها ستقوم بالمساعدة في إخماد النيران، لكنها قد تتحول إلى فيضانات، ما يجعل الاستراليين بين كارثتين الحرائق وبعدها الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، أنه من المتوقع حدوث فيضانات اليوم في شمال شرق فيكتوريا.

وذكر أن الأمطار ستهبط على أجزاء من ولاية فكتوريا التي أكلت النيران فيها 17000 هكتار.

وسقطت على أجزاء من الولاية أمطار تصل إلى 150 ملليمترا بنحو 8 أضعاف متوسط الولاية في سبتمبر.

لكن وبعد اقتراب انتهاء خطر الحرائق، فإن الخطر سيكون مستمرا للأربع وعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة القادمة والمتمثل في حدوث سيول وفيضانات.

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