حشود غفيرة.. أسامة الأزهري يشارك في احتفالات المولد النبوي بالهند

توجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى الهند للمشاركة في احتفالات المولد النبوي الشريف وإلقاء عدد من المحاضرات في جنوب الهند.

وزار الأزهري ، جامعة مركز الثقافة السنية في مدينة كاليكوت، والكليات والمعاهد والمؤسسات التابعة لها كمدينة المعرفة وجامع الفتوح، برعاية العلامة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند، وبرعاية كريمة من ابنه الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن الشيخ أبي بكر، حفظهم الله.

كما زار الأزهري أيضاً جامعة معدن الثقافة في مدينة (مالابروم) مع الكليات والمعاهد التابعة لها، برعاية العلامة الشيخ إبراهيم الخليل البخاري إضافة إلى جولة في المكتبات والمعاهد الدراسية وبيوت العلماء والصالحين ومدارسهم ومساجدهم.