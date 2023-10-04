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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. "صالون ذاكرة الوطن" ببيت السحيمي يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

صالون ذاكرة الوطن
صالون ذاكرة الوطن

يستضيف مركز إبداع "بيت السحيمي"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم غد /الخميس/ مجموعة من أبطال أكتوبر من خلال "صالون ذاكرة الوطن"، من إعداد وتقديم محمد الشافعي، وذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.


ويعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البورسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد، منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية"، و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث، بالإضافة إلى أعمال الفرقة الخاصة مثل "يا سمسمية ياللي فيكي حكاوينا" من كلمات وألحان أحمد عشري.

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