بينهم طفل.. دواء مشهور لمرضى السرطان يصيب 16 شخصا بالعمى في المغرب

أفادت صحيفة العمق المغربية بأن دواء فاسدا خاصا بمرضى السرطان تسبب في إصابة 16 شخصا داخل مستشفيات المملكة بالعمى نتيجة حقنهم بهذا العقار.

وأبانت الصحيفة ان الدواء الذي تسبب في ذلك هو دواء أفاستين الذي تنتجه احدى الشركات السويسرية لصالح مرضى سرطان القولون والمستقيم وغيره من سرطانات النقيلي.

وأشارت الصحيفة الى انه تم اعلان حالة الطوارئ بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بعد إصابة حوالي 16 شخصا بالعمى نتيجة محلول تم حقنه لمرضى ضعاف البصر بقسم طب العيون.

واشارت الصحيفة الى انه لم يكن المرضى المغاربة الذين أصيبوا بالعمى بعد تلقيهم لدواء أفاستين بمستشفى 20 غشت بالبيضاء، هم أول ضحايا عملية التزييف التي طالت هذا العقار، إذ فقد العشرات من الأشخاص في باكستان بصرهم بعد حقنهم بما يشتبه في أنه نسخة مزيفة من دواء أفاستين.