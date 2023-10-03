المغرب.. بدء صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الزلزال

أعلنت لجنة إعادة الإعمار، عن البدء في صرف المساعدات المالية للمتضررين من زلزال الحوز اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري وحتي السادس عشر من ذات الشهر .

وأشارت اللجنة المغربية إلى أن القيمة المالية للمساعدات تبلغ 2500 درهم شهريا لمدة سنة، وذلك لصالح الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا.

وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن اللجنة قررت إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

و تقرر ايضا فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.