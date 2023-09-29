المغرب تكشف حقيقة تأثر المنشآت النووية بـ زلزال الحوز

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، أن كل منشآت الطاقة والنووية والمناجم تعمل بشكل طبيعي رغم الزلزال القوي الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة في الثامن من سبتمبر الجاري.

وفي بيان لها قالت الوزارة “باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات والتي تم إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي”.

وفيما يخص وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، خصوصا في المناطق المتضررة جراء الزلزال، كشفت الوزارة أنه باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر.