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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش بس أكتوبر| صبري عبد المنعم : مصر في انتصارات متتالية ..خاص

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

أكد الفنان صبري عبد المنعم أن نصر أكتوبر المجيد والذى يحتفل به حاليا الشعب المصري ليس الانتصار الأخير لمصر.

وأضاف عبد المنعم  فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن مصر دائما لديها انتصارات متتالية لم تتوقف فقط على انتصار أكتوبر، ولكن كل ما حدث خلال الأعوام القليلة الماضية من انجازات يعتبر انتصار أخر يستحق الاشادة به.
 

 

تأجيل الحكم فى قضية صبري عبد المنعم

قررت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة ، قضت بالحبس عامين لـ 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

قال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و  و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

صبري عبد المنعم الفنان صبري عبد المنعم نصر أكتوبر المجيد

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