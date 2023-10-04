نواب الشيوخ قلقون بشأن أولويات أمريكا بعد عزل مكارثي

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم بشأن تداعيات تمويل الحكومة وتقديم المساعدة لأوكرانيا بعد إقالة كيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب على يد ثمانية أعضاء من حزبه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال السيناتور الجمهوري جون كورنين، إن عزل مكارثي تجعل من الصعب العمل على بعض الأولويات.

وأضاف "لسوء الحظ، هذا يعني أننا لا نستطيع القيام بأشياء أخرى أود القيام بها، وهي، على سبيل المثال، عقد مؤتمر حول قانون تفويض الدفاع الوطني، والتعامل مع بعض المخاوف الأمنية على الحدود التي تعاني منها ولايتي.. وعلى وجه الخصوص، محاولة معرفة كيف سنواصل دعم أوكرانيا وحلفائنا في أوروبا ضد الغزو الروسي. لذلك أعتقد أن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة".

ونبّه السيناتور جون كينيدي زملاءه في الحزب الجمهوري بمجلس النواب إلى توخي الحذر حتى عندما قال إنه "متردد" في تقديم النصائح لهم.

وأضاف "إنها الفوضى. أنا لا أنكر ذلك. لكن الشعب الأمريكي نفسه غاضب ومنقسم. الغضب على كلا الجانبين. أعتقد أنه من غير المعقول أن نتوقع أن يكون الكونجرس الذي يمثل الشعب الأمريكي مختلفا".



أما الديمقراطيون، قال السيناتور ديك دوربين، إنه "قلق بالطبع" بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وأضاف: "لا أعرف حتى ما الذي يحدث في مجلس النواب"، لافتًا “مجلس النواب في حالة اضطراب في هذه المرحلة، لكنني آمل أن تسود العقول الأكثر هدوءًا”.

وأعرب السيناتور ريتشارد بلومنثال، من ولاية كونيتيكت، عن مخاوف مماثلة بشأن المساعدات لأوكرانيا، مضيفًا “أنا قلق للغاية. هناك حاجة ملحة وعلينا المضي قدما مهما تطلب الأمر. ومن المؤكد أن أمن الحدود مطروح على الطاولة. وعلينا أن نمضي قدما بإحساس حقيقي بأن الوقت ليس في صالحنا. هناك حاجة ملحة”.

وأشاد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بفترة ولاية رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، وخاصة طريقة تعامله مع أزمة سقف الديون هذا الربيع.

وقال ماكونيل: "لقد كان يتمتع بكل صفات الممثل والمتحدث الفعال، ولست متأكداً من أنه كان بإمكان أي شخص التنبؤ بمدى فائدة هذه الصفات خلال الأشهر التسعة الماضية".

وأضاف أن مكارثي تعامل مع الإطاحة به “بنعمة وامتنان”، مستطردًا "يمكنه أن يطمئن إلى أن زملائه، وأنا منهم، سيواصلون الاعتماد على مواهبه وتفاؤله في الأيام المقبلة".