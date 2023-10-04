إسعاد يونس عن يوم نصر أكتوبر: كان زلزالا من الزغاريد و الفرحة

قالت الفنانة إسعاد يونس، إنها كانت تعمل في إذاعة الشرق الأوسط، يوم نصر أكتوبر حيث كان يتم قبل معرفة العبور إذاعة كافة البرامج بشكل طبيعي، بالإضافة إلى إذاعة مسلسل "أرجوك لا تفهمني بسرعة"

إسعاد يونس: بيان عسكري رج مبنى الإذاعة



وأضافت إسعاد يونس خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" يوم 6 أكتوبر الموافق العاشر من شهر رمضان 1973 ، الساعة 2 ظهراً، في نشرة الساعة 2 ، قيل بيان عسكري رج مبنى الإذاعة و رج مصر كلها"

إسعاد يونس تكشف رد فعل نجوم مصر يوم النصر



وتابعت إسعاد يونس، قائلة" كان زلزال سعيد و زلزال من الزغاريد و الفرحة، و امتلأت جميع استراحات الاستوديو في مبنى إذاعة الشرق الأوسط، بالنجوم و الفنانين، الذين ، جاءوا ليعكسوا فرحة الإنتصار "