روسيا توجه ضربة قوية للشركات الأجنبية الراغبة في مغادرة أراضيها

ذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية ، نقلا عن وزارة المالية أن الشركات الغربية التي تسعى لمغادرة روسيا وبيع أصولها في البلاد ستضطر قريبا إلى تقديم مساهمة بنسبة 15٪ في ميزانية الدولة.

وقال مدير إدارة السياسة المالية بالوزارة، إيفان تشيبيسكوف، إنه سيتم احتساب الحصة من القيمة السوقية الكاملة لأصول الشركة.

وأضاف أن قرار لجنة الاستثمارات الأجنبية سيصدر في المستقبل القريب.

وشددت موسكو قواعد الخروج للشركات الغربية، حيث طالبت بخصم 50% على جميع الصفقات الأجنبية بالإضافة إلى المساهمة في الميزانية الروسية بما لا يقل عن 10% من سعر البيع.

ويتعين على الشركات الأجنبية من الدول “غير الصديقة” التي ترغب في مغادرة روسيا حاليًا الحصول على إذن من لجنة حكومية.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “رويترز” الشهر الماضي، استنادا إلى تحليل لإيداعات الشركات وبياناتها، فقد تعرضت الشركات الأجنبية بالفعل لخسائر تزيد على 80 مليار دولار من عملياتها الروسية بسبب عمليات شطب الأصول وخسارة الإيرادات.