عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه ضربة قوية للشركات الأجنبية الراغبة في مغادرة أراضيها

روسيا
روسيا

ذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية ، نقلا عن وزارة المالية أن الشركات الغربية التي تسعى لمغادرة روسيا وبيع أصولها في البلاد ستضطر قريبا إلى تقديم مساهمة بنسبة 15٪ في ميزانية الدولة.

وقال مدير إدارة السياسة المالية بالوزارة، إيفان تشيبيسكوف،  إنه سيتم احتساب الحصة من القيمة السوقية الكاملة لأصول الشركة.

وأضاف أن قرار لجنة الاستثمارات الأجنبية سيصدر في المستقبل القريب.

وشددت موسكو قواعد الخروج للشركات الغربية، حيث طالبت بخصم 50% على جميع الصفقات الأجنبية بالإضافة إلى المساهمة في الميزانية الروسية بما لا يقل عن 10% من سعر البيع.

بعد إحباطه.. روسيا تكشف أهداف هجوم القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم

وزير الدفاع الإيطالي يتحدث عن إمكانية بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ويتعين على الشركات الأجنبية من الدول “غير الصديقة” التي ترغب في مغادرة روسيا حاليًا الحصول على إذن من لجنة حكومية.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “رويترز” الشهر الماضي، استنادا إلى تحليل لإيداعات الشركات وبياناتها، فقد تعرضت الشركات الأجنبية بالفعل لخسائر تزيد على 80 مليار دولار من عملياتها الروسية بسبب عمليات شطب الأصول وخسارة الإيرادات.

روسيا الاصول الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

موضوعات متعلقة

186 مليار يورو.. أوكرانيا بانتظار مفاجأة حال الانضمام للاتحاد الأوروبي

نائب الرئيس الإيراني: الطائرات الروسية ستخضع للصيانة في بلدنا

إيلون ماسك: ندعم أوكرانيا ولكن الأولوية لشئون بلادنا

الذخيرة تنفد.. اعتراف صادم من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

مفاجأة.. حليف بوتين يجبر أوكرانيا على تقديم تنازل غير مسبوق

وقوع ضحايا.. سقوط طائرة على مبنى سكني في ولاية الأمريكية |فيديو

زيلينسكي: هجومنا المضاد مستمر.. والجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة

بعد إحباطه.. روسيا تكشف أهداف هجوم القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

أمام الرئيس السيسي.. محمود العسيلي يقدم أغنية سموني مصري باحتفالات أكتوبر

كانت في طريقها لليمن.. أمريكا تنقل أكثر من مليون ذخيرة إيرانية إلى أوكرانيا

السيسي : حرب أكتوبر قفزة مكنش ممكن حد يعملها إلا الجيش المصري

الأسد والطائرة أبرزها.. رموز انتخابات الرئاسة 2024 قبل فتح الترشح

إسعاد يونس تكشف تفاصيل لحظة سماع خبر نصر أكتوبر وردود أفعال الفنانين

السعودية تعتزم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ