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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة بشأن سداد رسوم خدمة الوسائط الإلكترونية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، اعلانا مهما لجميع الطلاب بشأن سداد رسوم خدمة الوسائط الالكترونية.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب سرعة سداد مصرفات الكتب الالكترونية على رابط الموقع الاتي :-

HTTPS://ESERVICES.CU.EDU.EG

وطالبت الكلية الطلاب باتباع تلك التعليمات 

1 - يتم ادخال كود الطالب الجامعي او الرقم القومي او رقم جواز السفر ثم الضغط على بحث.

2 - يتم اظهار بيانات الطالب ثم يقوم بادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- يتم الضغط على ارسال الكود لكي يتم ظهور كود الدفع الخاص بالخدمة على الشاشة ويتم ارسال هذا الكود للطالب على رقم الهاتف الذى تم إدخاله

4 - برجاء التأكد ان جميع البيانات الشخصية والدراسية الموضحة صحيحة لاستخراج كود السداد بطريقة صحيحة وفي حالة الدفع الخطأ لن يتم استرداد قيمة الخدمة المدفوعة.

ويمكنكم مشاهدة فيديو للتعليمات
https://youtu.be/8irbhe0mnh4

البريد الالكترونى الطالب الجامعي الكتب الالكترونية الوسائط الإلكترونية جامعة القاهرة رقم الهاتف المحمول كلية الحقوق جامعة كلية الحقوق كلية الحقوق جامعة القاهرة

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