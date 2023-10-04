حقوق القاهرة تعلن تعليمات مهمة بشأن سداد رسوم خدمة الوسائط الإلكترونية

أصدرت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، اعلانا مهما لجميع الطلاب بشأن سداد رسوم خدمة الوسائط الالكترونية.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب سرعة سداد مصرفات الكتب الالكترونية على رابط الموقع الاتي :-

HTTPS://ESERVICES.CU.EDU.EG

وطالبت الكلية الطلاب باتباع تلك التعليمات

1 - يتم ادخال كود الطالب الجامعي او الرقم القومي او رقم جواز السفر ثم الضغط على بحث.

2 - يتم اظهار بيانات الطالب ثم يقوم بادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- يتم الضغط على ارسال الكود لكي يتم ظهور كود الدفع الخاص بالخدمة على الشاشة ويتم ارسال هذا الكود للطالب على رقم الهاتف الذى تم إدخاله

4 - برجاء التأكد ان جميع البيانات الشخصية والدراسية الموضحة صحيحة لاستخراج كود السداد بطريقة صحيحة وفي حالة الدفع الخطأ لن يتم استرداد قيمة الخدمة المدفوعة.

ويمكنكم مشاهدة فيديو للتعليمات

https://youtu.be/8irbhe0mnh4