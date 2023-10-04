القطامي: ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة جاء نزولا على رغبة ملايين المصريين

أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن سعادته الشديدة وتقديره التام لاعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة. قائلا: إن ذلك جاء استجابة لدعوات ومناشدات ملايين المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية، طلبا لترشح الرئيس لفترة جديدة لاستكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس السيسي على عاتقه منذ سنوات وبعد ثورة 30 يونيو 2013.

ووجه القطامي، الشكر للرئيس الذي يعاود الاستجابة لمطالب الجماهير، ويواصل تحويل الاحلام إلى واقع وجمهورية جديدة في مصر، لخدمة أجيال قادمة ويجني ثمار الجهود الأمينة والصادقة لبناء الوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، تأييده التام وفرحته بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014. وضرورة استكمال الحلم والمسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح وانطلاقة شاملة في الوطن.

وأوضح النائب، أن نزول الرئيس مجددا على رغبة الإرادة الشعبية ليس بجديد، فلقد عودنا دائما على النزول على الإرادة الشعبية واحترامها. مشددا أن السيسي حقق الكثير للوطن، وتصدى بكل قوة لمحاولات اختطاف الدولة والوطن لصالح مصالح أنظمة معادية لنا.

واختتم النائب عمرو القطامي بالقول أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، ضمانة تامة للأمن والآمان في المجتمع ومواصلة السعي نحو الجمهورية الجديدة، وتغيير وجه مصر للافضل والقضاء التام على مشاكلها وتحدياتها.